The Elder Scrolls Online: Livestream zum Vermächtnis der Bretonen startet um 21:00 Uhr

The Elder Scrolls Online startet den Herbstevent-Livestream zum „Vermächtnis der Bretonen“ um 21:00 Uhr.

Am Donnerstag, den 29. September, veranstaltet The Elder Scrolls Online den Herbstevent-Livestream zum Vermächtnis der Bretonen und enthüllt neue Einzelheiten rund um den letzten Gebiets-DLC in diesem Jahr, Firesong.

Außerdem erhalten die Spieler einen näheren Einblick in die verschiedenen Abenteuer rund um das letzte Kapitel.

Der Livestream mit dem Herbstevent zu Vermächtnis der Bretonen startet am Donnerstag, den 29. September, um 21 Uhr MESZ auf Twitch.tv/Bethesda_DE.

Fans, die einschalten, um den Stream zu verfolgen, verdienen sich zudem eine Reihe Belohnungen! Wer mindestens 15 Minuten lang zusieht, erhält ein fleckiges Sencheleopardenjunges als Begleiter und eine Kronen-Ouroboroskiste als Twitch Drops.