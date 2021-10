The Elder Scrolls V: Skyrim: Anniversary Edition wird Aquarien für Fische haben

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition erscheint im November, um das 10-jährige Jubiläum des Spiels zu feiern. Zu den neuen Inhalten gehört das Angeln, bei dem die Spieler Fische fangen können.

In einem neuen Tweet haben die Bethesda Game Studios bestätigt, dass man die gefangenen Fische auch in einem Aquarium halten kann. Zusammen mit verschiedenen Materialtypen dafür, gibt es scheinbar keine Begrenzung für die Anzahl der Aquarien, die man haben kann., solange genug Platz im Haus ist.

„Tippt nicht auf das Glas. Das mögen sie nicht… Fügt in der Skyrim Special/Anniversary Edition am 11. November ein Aquarium zu euren Hearthfire-Häusern hinzu, um all eure frischen Fänge zu sammeln.“

Don't tap on the glass. They don't like that…

Add an aquarium to your Hearthfire homes in Skyrim Special/Anniversary Edition on November 11 for all your fresh catches 🐟 #Skyrim10 pic.twitter.com/jAh1vjC5Qm

