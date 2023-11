The Game Awards: Spekulationen um überraschende Xbox Ankündigungen

Autor:, in / The Game Awards

Die The Game Awards 2023 stehen an und je näher das Event rückt, desto mehr wird spekuliert, was Microsoft alles zeigen könnte.

Die The Game Awards 2023 starten am 7. Dezember 2023. Dabei soll Microsoft schon einige Überraschungen für die Show geplant haben, um das Jahr anscheinend mit einem Knall beenden zu wollen. Jetzt wurde von Jez Corden spekuliert, was alles bei den The Game Awards 2023 von Microsoft gezeigt werden könnte.

Spekuliert wurden folgende Spiele:

Außerdem könnte Certain Affinity „Project Suerte“ zeigen, das laut weiteren Gerüchten eine Art Monster Hunter-Spiel werden soll. Auch könnte Arkane, die Entwickler von Deathloop, einen zweiten Teil oder einen umfangreichen DLC für das Spiel ankündigen.

Was meint ihr, welche Spiele wird Microsoft auf der The Game Awards 2023 Show enthüllen?