The Good Life: Brandneuer DLC veröffentlicht

Autor:, in / The Good Life

Zu The Good Life wurde ein brandneuer DLC mit dem Namen „Behind the secret of Rainy Woods“ veröffentlicht.

PLAYISM ist stolz, die Veröffentlichung von The Good Life – Behind the secret of Rainy Woods bekannt zu geben.

Dieser brandneue DLC für The Good Life, das „Schuldenrückzahlungs-RPG“ von White Owls (unter der Leitung von SWERY) und Grounding Inc. (unter der Leitung von Yukio Futatsugi), ist ab sofort auf Steam, im Microsoft Store, für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich und kostet 9,99 Euro.

Dieser DLC enthält 12 brandneue Nebenquests, in denen ihr wieder in die Rolle unserer Lieblingsjournalistin Naomi schlüpft, um die Geheimnisse von Rainy Woods zu ergründen.