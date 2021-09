The Good Life: Adventure für Oktober angekündigt

Autor:, in / The Good Life

The Good Life wird am 15. Oktober 2021 auf Steam, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen.

The Good Life ist ein fesselndes Abenteuerspiel, in dem ihr in die Rolle von Naomi schlüpft, einer in New York lebenden Fotografin, die gerade in der britischen Kleinstadt Rainy Woods angekommen ist und einen besonderen Auftrag hat: die Wahrheit hinter diesem Ort zu entdecken, der als die „glücklichste Stadt der Welt“ bekannt ist.

Verfolgt in einem Wettlauf gegen die Zeit mehrere Spuren und löst Rätsel als Mensch, Katze oder Hund! Um dem Geheimnis auf den Grund zu gehen, müsst ihr kochen, essen, schlafen, einkaufen, Landwirtschaft betreiben und die Stadt erkunden, wobei ihr Fotografie-Aufträge und andere unkonventionelle Aufgaben übernehmt.

Features

Erforscht die riesige und weitläufige Stadt Rainy Woods

Nehmt Fotos auf, um eure Schulden zu begleichen

Schaltet neue Rezepte frei und probiert sie aus

Pflanzt, züchtet und erntet eure eigenen Feldfrüchte

Entdeckt neue Kleidung und andere Gegenstände

Spart Geld und renoviert euer Haus und euren Garten

Untersucht einen Mord, während ihr auf einem Schaf reitet

Seht euch den The Good Life Release Date Announcement Trailer an:

