The Good Life: Xbox Demo steht zum Download bereit

The Good Life

The Good Life von White Owls Inc. (SWERY und Yukio Futatsugi) beschert allen Xbox-Spielern eine spielbare Demo, die ab sofort heruntergeladen werden kann. Genießt den Alltag, während ihr in Rainy Woods – bekannt als die „glücklichste Stadt der Welt“ – in diesem brandneuen „Schuldentilgungs-RPG“ einen Mordfall löst.

The Good Life erscheint am 15. Oktober 2021 und ist vom ersten Tag an im Xbox Game Pass enthalten.