The King of Fighters XV: Animierter Kurzfilm von Masami Obari veröffentlicht

Zum Kampfspiel The King of Fighter XV wurde ein animierter Kurzfilm von Masami Obari produziert und neue Hintergrundmusik veröffentlicht.

Einige der beliebtesten Charaktere aus The King of Fighter XV hat der weltbekannte Animator Masami Obari in einem animierten Kurzfilm umgesetzt, der den einzigartigen Stil des Animators widerspiegelt.

In einem weiteren Video könnt ihr euch von der Hintergrundmusik „Like a Queen“ berieseln lassen, während ihr die Details des Kampfschauplatzes bewundert.

The King of Fighters XV wird am 17. Februar 2022 für Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC erscheinen.

Animierter Kurzfilm:

„Like a Queen“ Hintergrundmusik: