MLB The Show 22: Erster Next-Gen-Gameplay-Trailer zeigt reichlich Bewegung

Im ersten Next-Gen-Gameplay-Trailer zu MLB The Show 22 kommen die detaillierten Animationen durch viel Bewegung zur Geltung.

Heute wurde zum Baseball-Spiel MLB The Show 22 das erste Next-Gen-Gameplay auf der Xbox veröffentlicht.

Im Gameplay-Trailer holt der Batter zum Abschlag aus und befördert den Ball Richtung Himmel, während Mannschaftskameraden bei einem erfolgreichen Abschlag jubeln.

Der Trailer zeigt außerdem zahlreiche detaillierte Wurf-, Schlag- und Fang-Animationen.

MLB The Show 22 erscheint am 05. April 2022 für Xbox Series X|S und Xbox One. Abonnenten des Xbox Game Pass können das Spiel zum Launch ohne zusatzkosten spielen.