MLB The Show 22: Dynamische 4K und 60 FPS auf Xbox Series X und PlayStation 5

Auf Xbox Series X und PlayStation 5 setzt das Baseballspiel MLB The Show 22 auf eine dynamische 4K-Auflösung und 60 FPS.

Obwohl MLB The Show von SONY entwickelt und herausgegeben wird, erschien mit MLB The Show 21 der letztjährige Ableger der Baseball-Reihe erstmals auch für Xbox-Konsolen. Mit MLB The Show 22 wird dieses Jahr das Debüt auf Nintendo Switch folgen.

Wie aus den offiziellen Seiten des Spiels im Xbox Store und PlayStation Store zu entnehmen ist, wird MLB The Show 22, ähnlich wie sein Vorgänger, sowohl auf der Xbox Series X als auch auf der PS5 mit einer dynamischen 4K-Auflösung und einer Bildwiederholungsrate von 60 FPS laufen.

MLB The Show 22 erscheint am 5. April für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch.