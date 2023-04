The Last Worker: Episode 1 des Making-Ofs veröffentlicht

Autor:, in / The Last Worker

Erfahrt mehr über die Entstehung des narrativen Abenteuers The Last Worker im ersten Teil des Making-Ofs.

Im narrativen First-Person-Adventure The Last Worker folgen die Spieler dem Kampf des einsamen Arbeiters Kurt in einer zunehmend automatisieren Welt. Die einzige Gesellschaft, die er hat, ist sein Roboter-Kumpel Skew.

In der ersten Episode eines Making-ofs berichten die Entwickler jetzt über die Entstehung des Spiels. So kommen Ryan Bousfield, Creative Director von Wolf & Wood, und Jörg Tittel, Autor und Regisseur zu Wort.

The Last Worker ist seit Donnerstag für 19,99 Euro auf Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich.