The Valiant: So steuert sich das Spiel mit dem Controller

Autor:, in / The Valiant

Spieler begeben sich in der nächsten Woche in The Valiant auf eine Reise der Brüderlichkeit und Wiedergutmachung, wenn sie ihre Truppen in epischen Schlachten befehligen.

THQ Nordic hat zum Echtzeit-Strategiespiel einen frischen Trailer veröffentlicht, der sich im Speziellen mit der Umsetzung des Titels auf Konsolen beschäftigt. Dementsprechend steht die Steuerung mit dem Controller im Mittelpunkt.

The Valiant ist ab dem 11. Juli für Xbox Series X|S erhältlich.