Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name: Daigo, Majima und Taiga in Battle-Arena spielbar

Die drei Charaktere aus dem Legendary Fighter Pack sind in der Battle-Arena von Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name spielbar

Mit Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name arbeitet Ryu Ga Gotoku Studio an einem neuen Action-Adventure. Das Spiel beleuchtet Kiryus Perspektive nach den Ereignissen von Yakuza 6: The Song of Life.

Auf der Anime-Expo wurde jetzt angekündigt, dass Daigo Dojima, Majima Goro und Taiga Saejima spielbare Kämpfer in der Battle Arena sein werden. Bisher kündigte SEGA diese Figuren nur als Vorbesteller-Inhalt im Legendary Fighter Pack an.

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name wird für Xbox am 9. November veröffentlicht.