Tin Hearts: Eröffnungsepisode einer neuen Videoserie

In einer neuen Videoreihe erfahrt ihr mehr zur Entstehung von Tin Hearts und dessen Inspiration.

In der Eröffnungsepisode der Videoserie „The Heart of it“ sprechen die Entwickler von Rogue Sun über die Inspiration und die Idee hinter Tin Hearts und stellen die Frage: „Tin Hearts, was ist das?“.

In Tin Hearts führt ihr eine Truppe schelmischer Zinnsoldaten durch eine magische Spielzeugwelt und benutzt eine Vielzahl skurriler und erfinderischer Vorrichtungen, um sie zu ihrem Ziel zu bringen. Marschiert durch mehr als 40 Levels mit zeitraubenden Rätseln, schmiedet neue Pfade für eure Spielzeuge und löst immer raffiniertere Rätsel, um die emotionale, zum Nachdenken anregende Geschichte von Albert J. Butterworth, einem genialen Erfinder der viktorianischen Zeit, zu enträtseln.

Tin Hearts wird am 20. April 2023 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5 und die Xbox-Konsolenfamilie erscheinen. Die Veröffentlichung für PCVR, Meta Quest 2 und PSVR2 ist für Sommer 2023 geplant.