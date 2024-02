Tomb Raider I-III Remastered: Warnung wegen rassistischen Stereotypen

Ab heute können Spieler auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC dank der Adventure-Sammlung Tomb Raider 1-3 Remastered in aufgehübschten Versionen der drei Klassiker die Anfänge der beliebten Reihe erleben.

Direkt zum Start wartet allerdings erstmal eine Warnung vor enthaltenen rassistischen und ethnischen Stereotypen. Diese würden auch in den Neuauflagen in ihrer ursprünglichen Form dargestellt, stünden aber nicht in Einklang mit den Werten von Entwickler Crystal Dynamics:

„Die Spiele in dieser Sammlung enthalten beleidigende Darstellungen von Menschen und Kulturen, die auf rassischen und ethnischen Vorurteilen beruhen. Diese Stereotypen sind zutiefst schädlich, unentschuldbar und stehen nicht im Einklang mit unseren Werten bei Crystal Dynamics.“ „Anstatt diese Inhalte zu entfernen, haben wir uns entschieden, sie hier in ihrer ursprünglichen Form und unverändert zu präsentieren, in der Hoffnung, dass wir ihre schädlichen Auswirkungen erkennen und daraus lernen können.“