Tomb Raider: Crystal Dynamics arbeitet an einem neuen Teil

Beim Epic Games Live-Stream wurde soeben offiziell bekannt gegeben, dass sich ein neuer Tomb Raider-Teil bei Crystal Dynamics in der Entwicklung befindet.

Der neueste Teil der beliebten Tomb Raider-Serie wird dabei von Grund auf neu auf der Unreal Engine 5 entwickelt. Weitere Informationen wurden nicht bekannt gegeben.

Hier noch die offizielle Ankündigung:

Crystal Dynamics is incredibly excited about the future of Unreal and how it will help us take our storytelling to the next level. That's why we're proud to announce that our next #tombraider game is being built on Unreal Engine 5! pic.twitter.com/UFMiWzJAZc

— Tomb Raider (@tombraider) April 5, 2022