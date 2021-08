UFL: Announcement Trailer zum Free-to-Play-Fußballspiel

Autor:, in / UFL

UFL ist eine globale Online-Fußballliga von Strikerz Inc., in der nur das Können der Spieler zählt. Die Free-to-Play Fußballsimulation soll für alle wichtigen Konsolen veröffentlicht werden und will das Genre revolutionieren.

Offizieller Announcement Trailer Gamescom 2021 UFL: