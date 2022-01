UFL: Live-Event mit Gameplay-Enthüllung am Donnerstag

Auf der diesjährigen Gamescom wurde die kommende Free-to-Play-Fußballsimulation UFL offiziell angekündigt und zu gleich ambitionierte Ziele verkündet. So plant Entwickler Strikerz Inc. mit einer globalen Online-Fußballiga in Konkurrenz zu den etablierten Platzhirschen FIFA 22 und eFootball 2022 zu treten.

Wie nun bekannt gegeben wurde, wird am Donnerstag, dem 27. Januar ein Live-Event stattfinden, bei dem es erstmals Gameplay des Titels zu sehen geben wird. Fans können auf dem offiziellen UFL-YouTube-Kanal per Stream ab 21 Uhr deutscher Zeit dabei sein.

UFL™ – Worldwide Gameplay Reveal | Live Event

🗓️ 27 January

⏰ 9 PM CET/3 PM EST/12 PM PST

📌 UFL official YT channel

— UFL (@UFLgame) January 20, 2022