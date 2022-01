Xbox Series S: Weltweite Verlosung zum chinesischen Jahr des Tigers

Zur Feier des Mondneujahrs und des Jahres des Tigers hat Xbox zusammen mit dem chinesischen Zeichner Bu2ma 15 Xbox Series S-Konsolen und Xbox Wireless Controller gestaltet, die von einer ikonischen Figur aus seinem Werk inspiriert sind.

Fans auf der ganzen Welt können mitfeiern und an der Verlosung des exklusiven Sets teilnehmen, indem sie den offiziellen Tweet zur Verlosung bis spätestens 3. Februar 2022 retweeten.

Lunar New Year, new Lunar Xbox. Follow and RT with #LunarNewYearXboxSweepstakes for a chance to win a Lunar New Year Xbox Series S bundle. Age 18+. Ends 2/3/22. Rules: https://t.co/GfpkbWgKSo pic.twitter.com/eRNIjyhg16 — Xbox (@Xbox) January 21, 2022

Die Xbox Series S und der Xbox Wireless-Controller zum Mondneujahrsfest zeigen den Tiger in einem modernen Gewand. Inspiriert von den traditionellen Glücksfarben des Mondneujahrs, Rot und Gold, steht das individuelle Design für Wohlbefinden und Glück.

Der Xbox Wireless Controller ist in einem festlichen Rot gehalten und zeigt den Tiger in schwarzer chinesischer Tusche, die häufig in traditionellen chinesischen Waschmalereien verwendet wird. Um die Bedeutung des Tierkreiszeichens zu unterstreichen, ist auf der Rückseite des Controllers ein goldener Tiger in chinesischer Schrift abgebildet.