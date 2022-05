Undead Labs: Wir bilden ein Dream-Team und setzen auf Unreal 5

Wie von „GlobeGamer“ zuerst entdeckt, hat ein LinkedIn-Eintrag von Undead Labs einige interessante neue Details ans Tageslicht gebracht. Dabei sucht das Team nach neuen Talenten in Orlando und weiteren Studios, während man dabei ist ein „Dream-Team“ aufzubauen.

Im Ausschreiben heißt es: „Undead Orlando ist in vollem Gange! Diese Stelle ist idealerweise für jemanden, der hier in Orlando arbeiten möchte, aber wir haben auch Studios in Champaign, IL und Seattle, WA. Wir bauen ein Dream-Team auf und machen einige wirklich bahnbrechende Arbeiten mit Animation. Werden Sie Teil der XGS-Familie und unseres unglaublichen Teams und helfen Sie uns, neue Maßstäbe für Qualität und Innovation in Unreal 5 zu setzen!“