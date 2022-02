War Hospital: Packender Cinematic-Trailer veröffentlicht

Autor:, in / War Hospital

NACON und das Entwicklerstudio Brave Lamb freuen sich, einen neuen Trailer zu War Hospital zu veröffentlichen, einem Survival- und Strategiespiel, in dem die Spieler ein Feldlazarett während des Großen Krieges betreuen.

Das Video zeigt Major Henry Wells, der sich den moralischen Dilemmata stellt, die seine Rolle mit sich bringt. War Hospital wird im 4. Quartal 2022 für PC und Konsolen erscheinen.

In diesem neuen Cinematic-Trailer werden die Spieler mit der harten Realität des Krieges konfrontiert, in der jede Wahl eine schicksalhafte Entscheidung ist. In ihrer Rolle als Kranken- und Verwundetenpfleger müssen die Spieler mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln die beste Art und Weise wählen, die Kriegsverletzungen der Soldaten zu behandeln.

Die meisten dieser Entscheidungen haben unmittelbare Folgen für die Verletzten, und die schrecklichen Ereignisse, die zum Alltag in den Schützengräben gehören, sind nicht immer vorhersehbar.

Neben der Behandlung der Patienten müssen die Spieler auch schwierige Entscheidungen treffen, die sich auf die Moral des Personals, die Verfügbarkeit von Ressourcen und manchmal sogar auf den Verlauf der Geschichte auswirken.

Dank der Unterstützung, die die britischen Imperial War Museums den Entwicklern gewährten, ist das Spiel der Umgebung an der Front und in den Schützengräben originalgetreu nachempfunden und verfügt über die authentische medizinische Ausrüstung, die zu dieser Zeit verfügbar war.

War Hospital, ein Survival- und Echtzeit-Strategiespiel mit einzigartiger RPG-Mechanik, befasst sich mit einem Thema, das bisher nur selten behandelt wurde. Die Veröffentlichung ist für das 4. Quartal 2022 geplant.