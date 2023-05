Warhammer 40.000: Boltgun: Zeit, die Ketzer zu reinigen

Heute sind Focus Entertainment und Auroch Digital stolz verkünden zu können, dass ihr Shooter Warhammer 40,000: Boltgun veröffentlicht wurde.

Die blutige und explosive Hommage an die Retro Shooter der Vergangenheit, angesiedelt im ikonischen Games Workshop Universum, ist jetzt verfügbar auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Schaut euch den intensiven Launch Trailer an und beginnt die Truppen des Chaos zu vernichten.