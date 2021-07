Weapon of Choice DX: Side-Scroller erscheint im September

Autor:, in / Weapon of Choice DX

Indie-Spieleentwickler Mommy’s Best Games kündigt mit Weapon of Choice DX, das für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch am 2. September 2021 erscheint, eine neue Variante des klassischen Run-and-Gun-Genres an.

Weapon of Choice DX ist ein energiegeladener Side-Scroller mit einzigartigen spielbaren Charakteren, die jeweils ihre eigene Spezialwaffe haben. Sprengt verrückte Aliens, findet neue Spielercharaktere und wählt zwischen verzweigten Pfaden. Die DX-Version verbessert den preisgekrönten XBLIG-Hit mit einem überarbeiteten Schwierigkeitsgrad, einem neuen Widescreen-Layout und aufgepeppter 4K-Grafik.

„Ich liebe es, Run-and-Gun-Spiele zu spielen, und Weapon of Choice DX ist wie ein Contra-Spiel auf LSD!“, sagt Nathan Fouts, Lead Designer, „Es ist all das Alien-Sprengen, mit dem man umgehen kann, aber mit einigen innovativen Wendungen des Genres, wie der ‚Death-Brushing‘-Fähigkeit, für Retro-Gamer wie mich, die eine Steigerung wollen.“

Fouts weiter: „Alles, was ich am klassischen Run and Guns geliebt habe, ist hier, die riesigen Kanonen, die Monster, die Herausforderung. Aber es gibt auch neue Dinge, die das Spiel aufpeppen, wie verzweigte Pfade und das Spiderpack!“

Features

Die Wahl ist eure Waffe! Spielt euch durch nicht-lineare Level und trefft dynamische Entscheidungen für Verzweigungen.

Jeder spielbare Charakter hat seine eigene Spezialwaffe und zwei Feuermodi.

Rettet einzigartige spielbare Charaktere und erhöht die Gesamtzahl der spielbaren Leben.

Erlebt die Todesbürste! Im Gegensatz zu herkömmlichen One-Hit-Kill-Spielen habt ihr die Chance, euch aus einer misslichen Lage zu befreien.

Rächt euch für abgeschossene Operatives mit der Vengeance Missile.

Erklimmt Wände und greift von überall aus mit dem automatischen Spiderpack an.

Spielt das Spiel erneut, um verschiedene Handlungsstränge mit völlig unterschiedlichen Enden zu erleben.

Rockt zu Originalmusik mit einem Heavy-Metal-Gitarren-Soundtrack.

Remastered für 4K-Auflösung, im Breitbildformat, mit 60 fps

Weapon of Choice DX Announcement Trailer