What Lies in the Multiverse: Puzzle-Plattformer erscheint im März

What Lies in the Multiverse ist ein Puzzle-Platformer und stellt ab März ganze Welten auf den Kopf.

What Lies in the Multiverse ist ein Spiel, das Welten auf den Kopf stellt. Nutze die Macht der Paralleluniversen, um die Realität mitten in der Luft zu verändern. Abgründe werden zu Brücken, Wände zu Tunnels und Feinde zu Freunden. Dieser Puzzle-Plattformer steckt voller Spaß und Chaos.

Im Multiversum sind alle möglichen Welten versammelt: eine Summe aller Ereignisse, die je passiert sind, passieren oder jemals passieren könnten. Der sympathische Wissenschaftler Everett behauptet, dass er diese verrückte neue Welt erforscht.

Aber wenn das stimmt, warum begeht er dann andauernd Verbrechen? Wer sind die Schattengestalten, die ihn verfolgen? Und warum scheint die Realität zusammenzubrechen? Entdecke die Geheimnisse des Multiversums in dieser bitterbösen und lustigen Geschichte, bei der sich Ihre Realität jederzeit ändern kann.

Features:

Begebt euch auf eine Reise durch umwerfend aussehende Pixelwelten, jede mit einem eigenen Paralleluniversum ausgestattet, in das man jederzeit wechseln kann

Wechselt mitten in der Luft in eine andere Welt. Ihr könnt eine Leiter nicht erreichen? Zack! Schon ist die Leiter näher. Keine Lust mehr, auf dem Eis zu rutschen? Bumm! Wechselt einfach zu einem Universum mit festem Boden.

Trefft viele skurrile Charaktere (von Zen-Mönchen bis zu bärtigen Motorradfahrern) und staunt, wie diese sich von einer Realität zur anderen unterscheiden.

Freundet euch mit dem sympathischen, aber hoffnungslos unmoralischen Wissenschaftler Everett an und begleitet ihn auf seinem Abenteuer durch das Multiversum.

Erlebt eine fröhliche, aber emotional feinfühlige Geschichte, die sich tiefgehend mit den Abgründen des menschlichen Wesens beschäftigt.

What Lies in the Multiverse wird am 4. März für Switch, PlayStation, Xbox und PC erscheinen.