Xbox Series X: Dauntless-Entwickler arbeitet an neuer Multiplayer-Shooter-IP

Der Entwickler von Dauntless arbeitet an einer neuen unangekündigten Multiplayer-Shooter-IP.

Die Macher von Dauntless suchen in einem Stellenausschreiben nach neuen Mitarbeitern für eine bisher unangekündigte Multiplayer-Shooter-IP.

Im Ausschreiben heißt es: „Phoenix Labs sucht einen sehr fähigen Lead Marketing Manager, der unser Marketing-Team unterstützt, um eine aufregende neue IP im Shooter-Bereich zu gestalten und zu etablieren.“

Darüber hinaus wird in einem der Aufgabenbereiche des Bewerbers ein Beitrag „zur strategischen Entwicklung eines Live-Ops-Plans in enger Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsteam“ erwähnt, was darauf schließen lässt, dass es sich bei der unangekündigten neuen IP um ein Multiplayer-Spiel handeln wird.

Außerdem soll das Spiel für Konsolen, PC und Mobile erscheinen. Eine weitere Anforderung in der Stellenausschreibung lautet: „Erfahrung mit F2P-Geschäftsmodellen und Monetarisierungsstrategien“. Somit wird das neue Spiel genauso wie Dauntless als Free-to-Play-Spiel erhältlich sein.