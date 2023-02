Wild Hearts: Dorf Minato und Bewohner vorgestellt

EA Originals und KOEI TECMO veröffentlichten bereits gestern einen neuen Trailer zum kommenden AAA-Jagdspiel Wild Hearts, der Spielerinnen und Spieler einen Blick auf das Dorf Minato gewährt – das Zuhause im Herzen von Azuma.

Den offiziellen Trailer gibt es noch einmal hier zu sehen:

Das neue Video stellt einige wichtige Bewohner von Minato vor, die als Verbündete entscheidend für den Sieg über die in der Umgebung der Stadt wütenden und ihre Heimat bedrohenden Kemono sein werden.

Wenn diese grausamen Bestien besiegt werden, geben sie ihre sogenannten Himmelsfäden auf, die Spieler wiederum für eigene Zwecke verweben können. So bewahren sie das Dorf und die Bevölkerung mithilfe der uralten Karakuri-Technologie vor einer Katastrophe.

Zusätzliche Details sowie Informationen zu den Synchronstimmen von Wild Hearts wurden im offiziellen Blogbeitrag veröffentlicht. Demnach werden die Protagonisten im Spiel wie folgt dargestellt und hier werden nur einige der Leute aufgeführt, die ihr zwischen euren Jagden treffen werdet.

Ujishige Daidouji – Gesprochen von Yuki Matsuzaki (Der letzte Samurai, Der Mann im hohen Schloss, Samurai Rabbit: Die Usagi Chroniken)

Ujishige ist ein Herumtreiber, der in Minato angespült wurde. Früher war er ein Samurai, heute verbringt er die meiste Zeit mit dem Trinken – aber er kann immer noch so manche Lügengeschichte erzählen und gelegentlich einen Jagdtipp geben. Er wird von Yuki Matsuzaki dargestellt, der in Filmen wie Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides und Serien wie The Man in the High Castle zu sehen war.

Natsume – Gesprochen von Miracle Vell Magic (Sängerin und YouTuberin)

Natsume ist die Dorfschmiedin. Sie hilft euch, eure Waffen und Rüstungen zu verbessern und schmiedet neue Ausrüstung aus Materialien, die ihr von euren Jagden mitbringt.

Suzuran – Gesprochen von Crystal Kay (Sängerin/Songwriterin)

Suzuran ist eine Wissenschaftlerin, eine Gelehrte und die junge Anführerin der Bauerngilde. Sie hat sich dem Ziel verschrieben, das Geheimnis der Karakuri zu lüften und studiert die Kemono seit vielen Jahren, um eine Verwendung für ihre naturverändernden Fähigkeiten zu finden.

Seren – Gesprochen von Yurié Collins (HodoBuzz, Inside the Rain, Orange is the New Black)

Seren ist die Meisterin der Zimmermannsgilde und eure Ansprechpartnerin für alle Bauprojekte in Minato.

Mujina – Gesprochen von Yuta Koga (König der Narren, Fires on the Plains)

Mujina ist so etwas wie ein Rätsel. Er ist ein reisender Musiker und taucht auf, wenn ihr ihn am wenigsten erwartet – aber vielleicht auch, wenn ihr ihn am meisten benötigt. Gespielt wird er von Yuta Koga, einem japanischen Schauspieler, Fotografen und Regisseur von Musikvideos.

Nobumitsu Tsumori – Gesprochen von Kane Kosugi (Tekken 2, Street Fighter Alpha)

Nobumitsu ist der Anführer der Fischergilde. Er bietet Nebenjobs an, die ihr mitnehmen könnt, während ihr in der Welt unterwegs seid.

Yatarō – Gesprochen von Mai Nakazato (Devastation: Mortal Flames, The First English Lesson in Japanese History)

Yatarō ist der Juniorchef der Handwerksgilde und ein versierter Handwerker für Ornamente. Er hilft dir mit maßgeschneiderten Kosmetika, dein Bestes zu geben.

Kōgyoku – Gesprochen von Marika Dandoy (School of Rock: Das Musical, Jersey Boys)

Kōgyoku ist der Besitzer der karminroten Schatzkammer, in der du wichtige Gegenstände kaufen und verkaufen kannst.

Tamakazura – Gesprochen von Takayuki Yanagi (Amanagowa, Kamen Rider Ghost)

Tamakazura ist der Besitzer von Minatos Badehaus. Hier könnt ihr euch heilsame Bäder oder hilfreiche Boosts holen.

Toga-Hime – Gesprochen von Asia Grace Sawane

Toga-Hime ist zwar erst 12 Jahre alt, aber ihre königliche Erziehung hat ihr die Fähigkeiten und das Selbstvertrauen gegeben, Minatos Verwalterin zu sein. Sie kümmert sich um die Angelegenheiten der Stadt und wird diejenige sein, die dir im Laufe der Geschichte die neuen Jäger-Ränge verleiht.

Wild Hearts erscheint am 17. Februar 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Origin, Steam und den Epic Game Store.