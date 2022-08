Wo Long: Fallen Dynasty: Details über Waffentypen, Moral-System und mehr

Producer Fumihiko Yasuda und Development Producer Masaaki Yamagiwa von Team Ninja haben mit IGN über ihr neues Spiel Wo Long: Fallen Dynasty gesprochen, zu dem es kürzlich einen ersten Gameplay-Trailer und Screenshots gab.

Im Gespräch sagte Yasuda zunächst, dass Wo Long: Fallen Dynasty viel größere Schauplätze habe, als es noch in Nioh der Fall gewesen sei.

Was die Kämpfe betrifft, so waren die chinesischen Kampfkünste die Grundlage, weshalb es um die Geschwindigkeit geht. Daher fehlt auch eine Ausdaueranzeige. Ohnehin sei ein erhöhtes Kampftempo für ein chinesisches Martial Arts-Spiel nur natürlich.

„Da die Schauplätze in China liegen, waren wir in der Lage, Orte von viel größerem Ausmaß zu erschaffen als in Nioh, das in Japan angesiedelt war. Sogar so etwas wie eine Burg ist viel größer als früher, und die Erkundung ist vertikaler geworden, weil der Spielercharakter in Wo Long springen kann.“

„Vom Gameplay her ist der größte Unterschied die Betonung der Geschwindigkeit. Es gibt keine Ausdaueranzeige wie in Nioh, sodass man ständig mit einer Vielzahl von Situationen konfrontiert wird, in denen man sofort reagieren muss. Man kann sich dafür entscheiden, aggressiver zu spielen, aber es gibt auch viele neue Möglichkeiten, gegnerischen Angriffen auszuweichen.“