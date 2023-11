World of Warcraft: Konsolenversion ist dauernd Gesprächsthema

Autor:, in / World of Warcraft

Bei Blizzard Entertainment diskutiert man dauernd darüber, das Spiel World of Warcraft für die Xbox herauszubringen: „Wir sind jetzt Microsoft“.

Holly Longdale, die Vizepräsidentin und ausführende Produzentin von World of Warcraft sagte in einem Interview, dass man dauernd darüber diskutieren würde World of Warcraft für Konsolen zu veröffentlichen. Sie sagte auch, man sei „ziemlich gut aufgestellt“, um das MMO endlich auf die Konsole zu bringen.

„Wir haben diese drei Erweiterungen, und wir freuen uns sehr darüber. Aber, ja, natürlich. Es wäre sehr unaufrichtig zu sagen, dass wir nicht… natürlich reden wir darüber“, sagte sie und fügte hinzu: „Wir sind jetzt Microsoft.“