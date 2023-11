PlayStation 5: Slim-Version nicht viel kleiner

Autor:, in / PlayStation 5

Image: PS5 Slim via Dave2D

Die PlayStation 5 Slim wird im November 2023 veröffentlicht. Sony ersetzt somit das alte gegen ein neues „kleineres“ Modell, das aber gar nicht so viel kleiner als das Original ist.

In einem ersten Teardown-Video gibt es einen Vergleich zwischen der alten und der neuen PlayStation 5-Konsole und die Größenunterschiede fallen sehr gering aus.

Dave2D, der das Video weiter unten erstellt hat, merkte auch an, dass die PS5 Slim-Oberseite eine glänzende Oberfläche aufweist. Im Gegensatz dazu ist der Laufwerksteil des Geräts matt, ähnlich, aber nicht identisch mit dem der ursprünglichen PS5.

Einen Unterschied gibt es auch beim Gewicht:

PS5 Digital – 2,6 kg – Vorher: 3,4 kg

PS5 Disc – 3,2 kg – Vorher: 3,9 kg

Weiter lobte Dave2D wie leicht es ist, das Laufwerk zu entfernen und das hier kein Schraubenzieher oder ähnliches notwendig sei. Für die Festplatte muss man aber wieder zum Schraubendreher greifen. Dazu kritisierte Dave2D den neuen „Ständer“ der PS5 Slim, der lediglich aus zwei kleinen Plastikteilen besteht, während ein „richtiger Ständer“ für 30,- Euro extra separat verkauft wird.

Das komplette Video könnt ihr euch hier anschauen:

Sony dreht dazu kräftig an der Preisschraube der PlayStation 5-Konsole, was zu einem erhöhten Preis in Amerika und Japan führt.