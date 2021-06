WRC 10: Akropolis Rallye im Video präsentiert

Autor:, in / WRC 10

Die Rallye-Simulation WRC 10 wartet mit den unterschiedlichsten Herausforderungen auf euch. Mit dabei die Akropolis-Rallye in Griechenland.

NACON und Entwicklerstudio KT Racing geben heute ihre Teilnahme am Steam Next Fest bekannt. Vom 16. bis 22. Juni wird eine kostenlose Demoversion von WRC 10, dem offiziellen Spiel der FIA World Rally Championship, exklusiv auf Steam verfügbar sein.

Die neueste Auflage der Rallye-Simulation, die am 2. September 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC erscheint, wird verschiedene historische Events enthalten. Eines von ihnen wurde jetzt enthüllt: Die Akropolis-Rallye in Griechenland.

Das Video zur Akropolis-Rallye ist hier zu sehen: