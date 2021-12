Xbox Game Pass: Among Us ab sofort im Abo erhältlich

Among Us ist jetzt für Xbox One, Xbox Series X|S und im Xbox Game Pass-Abonnement erhältlich.

Among Us ist endlich da – holt euch das Spiel auf Xbox One, Xbox Series X|S und mit eurem Xbox Game Pass-Abonnement. Das ist aber noch nicht alles – die Veröffentlichung von Among Us enthält alle bisherigen Inhalte, eine Reihe neuer Updates und einige exklusive Extras.

Dazu gibt es neue Updates, Rollen, Cosmicubes und Achievements. Sogar Crossplay ist mit dabei! Die Konsolenversion von Among Us ermöglicht Crossplay, damit alle gemeinsam spielen können. Beim Online-Multiplayer werden Lobbys mit 4 bis 15 Spielern unterstützt.

Xbox Game Pass – Dezember 2021

15. Dezember 2021 – Among Us (Xbox, PC und Cloud)

Welche Spiele euch im Dezember noch im Abo erwarten, erfahrt ihr hier.