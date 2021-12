Forza Horizon 5: Umfangreiches Update veröffentlicht

Playground Games schaltet endlich einen Gang höher und hat das nächste umfangreiche Update für Forza Horizon 5 veröffentlicht. Mit dieser Aktualisierung knüpfen sich die Entwickler einige Bugs und Fehler vor, die sich im Open-World-Rennspiel eingeschlichen haben.

Der neue Hotfix für Forza Horizon 5 steht ab sofort zum Download bereit, der die unten aufgeführten Fehlerbehebungen und Verbesserungen enthält:

Spielstabilität

Am 7. Dezember haben wir einen Fix veröffentlicht, um das „Soft Lock“-Problem zu beheben, das dazu führte, dass Xbox Series X|S-Spieler beim Speichern von Daten in einem unendlichen Spinner stecken blieben. Der heutige Hotfix geht noch weiter und behebt die eigentliche Ursache des Problems. Xbox Series X|S-Spieler hatten gelegentlich Probleme mit Streaming und Softlocks beim Laden von Events, die nun behoben sind.

Wir haben auch andere Stabilitätsprobleme behoben, darunter einen häufig gemeldeten Absturz, der mit der Serie 2 eingeführt wurde.

Konvois

Eine der höchsten Prioritäten des Teams ist die Behebung von Problemen mit Konvois und verschwundenen Spielern. Wir untersuchen weiterhin eure Berichte und haben ein Problem identifiziert und behoben, das dazu führte, dass einige Spieler für andere Spieler unsichtbar wurden. In diesem Bereich wird weiter gearbeitet, um das Spielerlebnis zu verbessern.

Multiplayer

Es wurden Verbesserungen an der Serverbandbreite vorgenommen, um ein besseres Spielerlebnis in Multiplayer-Spielmodi wie The Eliminator zu gewährleisten.

Wir haben einen Fix für den nicht vorhandenen zivilen Verkehr in Horizon Life eingebaut. Wir wissen jedoch, dass es in diesem Bereich noch mehr zu tun gibt. Wir haben ein weiteres Problem identifiziert, bei dem Spieler nach der Teilnahme an Multiplayer-Events möglicherweise keinen zivilen Verkehr sehen, und ein Problem, bei dem einige Spieler keinen Verkehr sehen, bis sie das Auto wechseln oder schnell fahren. An diesen Problemen wird derzeit gearbeitet und sie werden in einem zukünftigen Update behoben.

Wir haben die allgemeine Stabilität unserer Server verbessert und ein Problem identifiziert und behoben, das Spieler manchmal daran hinderte, dem Server eines anderen Spielers beizutreten, wenn sie versuchten, einen Konvoi zu starten.

Mehr in Kürze

Die Feiertage rücken näher und unser Team freut sich darauf, etwas Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen, und wir hoffen, dass ihr das auch tut. Für uns bedeutet dies eine kurze Pause bei unseren laufenden Entwicklungen und Fehlerbehebungen, aber seien Sie versichert, dass wir im neuen Jahr weitere Verbesserungen für Forza Horizon 5 bereitstellen werden.

Wir sind uns zum Beispiel bewusst, dass einige Spieler Herausforderungen auf der Festival-Playlist erlebt haben, die sie nicht abschließen konnten. Das kann frustrierend sein, wenn man Belohnungen verpasst oder nicht zu 100 % abschließen kann. Wir suchen nach einer Lösung für Spieler, die dieses Problem hatten.

Euer Feedback ist für uns von unschätzbarem Wert, also lasst es uns nicht aus den Augen, denn es hilft uns, Prioritäten bei der Lösung von Problemen zu setzen.