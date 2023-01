Xbox Game Pass: Dead Space Add-On-Bundle 2 als Ultimate Perk

Mit einem Ultimate Abonnement des Xbox Game Pass haben Spieler nicht zur etwa eine Xbox LIVE Goldmitgliedschaft inklusive oder Zugriff auf die Spiele von EA Play. Auch kostenlose Vorteile für Spiele und Partnerangebote mit den Ultimate Perks bieten regelmäßig einen Mehrwert.

Bei den Ultimate Perks hinzugekommen ist jetzt der Zugriff auf das Add-On-Bundle 2 für das Horrorspiel Dead Space.

Das Bundle umfasst diese kosmetischen Gegenstände:

Skorpion-Pack

Skorpion-Waffen-Pack

Skorpion-Anzug

Astronauten-Pack

Militär-Pack

Panzer-Pack

Das Angebot für dieses Bundle könnt ihr über die App am PC oder Mobilgerät sowie an der Konsole bis zum 31. Januar 2023 in Anspruch nehmen. Es gilt für die Konsolen Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One.