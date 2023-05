Der Xbox Game Pass lässt euch auch im Monat Mai nicht im Regen stehen. Heute kündigt Microsoft den ersten Schwung an Spielen an, die Abonnenten in diesem Monat auf Xbox, PC oder via Cloud spielen können.

Freut euch auf diese Xbox Game Pass Spiele im Mai 2023:

Xbox Game Pass – Mai 2023

02. Mai 2023 – Redfall (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

04. Mai 2023 – Ravenlok (Cloud, Konsole und PC)

08. Mai 2023 – Weird West: Definitive Edition (Xbox Series X|S)

09. Mai 2023 – Shadowrun Trilogy (PC)

11. Mai 2023 – Fuga: Melodies of Steel 2 (Cloud, Konsole und PC)