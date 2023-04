Autor:, in / Xbox Game Pass

Der Xbox Game Pass füllt sich heute mit zwei neuen Spielen. Mit dabei sind BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition für Cloud, Konsole und PC – und The Last Case of Benedict Fox für Xbox und PC.

Xbox Game Pass – April 2023

27. April 2022 – BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition (Cloud, Konsole und PC)

27. April 2022 – The Last Case of Benedict Fox (Konsole und PC)

Während BlazBlue bereits erhältlich ist, lässt The Last Case of Benedict Fox noch auf sich warten und wird vermutlich heute Abend zum Download bereitstehen. Sobald das Spiel verfügbar ist, erfahrt ihr es natürlich bei uns.