Xbox Game Pass: Dieses Spiel erscheint überraschend im Abo

Gungrave G.O.R.E. erscheint am 22. November direkt Day One im Xbox Game Pass. Gungrave G.O.R.E ist ein stylisher Third-Person-Action-Shooter vom südkoreanischen Studio IGGYMOB, in dem man in die Rolle Graves übernimmt, einem Revolvermann der Wiederauferstehung und knallharter Anti-Held, der in einem blutigen Baller-Ballett tonnenweise Schurken umnietet.

Als echte Fortsetzung ist Gungrave G.O.R.E die Wiederauferstehung des Gungrave-Franchise für alle altgedienten Revolver-Männer und -Frauen und Gungrave-Fans aber auch eine glorreiche Standalone-Story-Erfahrung für eine neue Generation von Gamern und Konsolen.

Und falls ihr es verpasst haben solltet: Auch Metal Hellsinger landet direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass. Am 15. September wird dann abgerockt!