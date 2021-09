Xbox Game Pass: Ein kostenloser Monat Fallout 1st mit Ultimate Perks

Autor:, in / Xbox Game Pass

Mit den Xbox Game Pass Ultimate Perks haben Mitglieder des Abo-Dienstes die Möglichkeit, einen Monat kostenlosen Zugang zu Fallout 1st zu erhalten.

Das Besondere ist, dass es zweimal diese Möglichkeit gibt: einmal für die Xbox-Version und einmal für die PC-Version des Spiels. Beide Perks können unabhängig voneinander eingelöst werden. Wenn ihr also nur einen der Codes einlösen wollt (oder keinen), könnt ihr gerne in den Kommentaren unter dieser Meldung eure nicht benötigten Codes an die Community weitergeben.

Fallout 1st ist eine Premium-Mitgliedschaft zur Erweiterung von Fallout 76. Mitglieder erhalten Zugang zu privaten Welten, exklusiven Gebrauchs- und Kosmetikartikeln, 1650 Atomen pro Monat sowie weiteren Boni. Die Mitgliedschaft kostet im Monat 14,99 Euro.