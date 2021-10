Xbox Game Pass: GTA: San Andreas The Definitive Edition erscheint zum Launch im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition wird zum Launch direkt im Xbox Game Pass landen.

Rockstar Games hat heute die digitale Veröffentlichung von Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition für den 11. November 2021 für Xbox Series X|S bekannt gegeben.

Wie im Microsoft Store nachzulesen ist, wird zumindest die Definitive Edition von GT: San Andreas direkt zum Launch im Xbox Game Pass für Konsole verfügbar sein.

Einen neuen Trailer und die Möglichkeit der Vorbestellung der Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition haben wir für euch in dieser Meldung.