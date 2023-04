Xbox Game Pass: Koei Tecmo könnte mehr Spiele im Abo veröffentlichen

Autor:, in / Xbox Game Pass

Koei Tecmo hat Pläne geäußert, mehr Spiele in Abonnements wie den Xbox Game Pass zu veröffentlichen.

Koei Tecmo hat eine Umfrage gestartet und fragt dabei die Fans nach ihren Ideen, Anregungen und sammelt somit Feedback.

In der Umfrage wird auch angedeutet, dass man künftig mehr Spiele in Abonnements wie den Xbox Game Pass oder PS Plus aufnehmen möchte und fragt Spieler, welchen Titel neben Wo Long: Fallen Dynasty sie gerne von Koei Tecmo im Abo spielen würden.

Welches Spiel von Koei Tecmo hättet ihr gerne im Abo?