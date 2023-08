Xbox Game Pass: Legendärer Shooter feiert seine Rückkehr

Der 1997 veröffentlichte Shooter Quake II feiert als verbesserte Remaster-Version mit Zusatzinhalten seine Rückkehr auf modernen Konsolen und ist dabei direkt zum Start im Xbox Game Pass enthalten, wie wir bereits gestern berichtet haben.

Neben der originalen Quake II Einzelspieler-Kampagne, den Erweiterungen, den Multiplayer-Karten und dem Soundtrack von Sonic Mayhem bietet die Remaster-Version auch visuelle Verbesserungen wie Widescreen-Unterstützung, eine komplett neue Einzelspieler-Erweiterung und Leistungs-Updates, durch die der Klassiker auf Xbox Series X|S mit nativer 4K-Auflösung und 120fps, sowie auf Xnox One mit 1080p bei 60fps, genossen werden kann.

Die Einzelspieler-Kampagne entführt Spieler in eine feindliche Alien-Welt, in der die biomechanischen Strogg das Sagen haben. Diesem Zustand gilt es, mithilfe eines reichhaltigen Waffenarsenals und dem Einsatz verschiedener Power-Ups, ein Ende zu machen. Auf Wunsch auch per lokalem Split-Screen-Multiplayer oder Online-Koop mit Crossplay-Unterstützung.

Neben den beiden Erweiterungen des Originals, Mission Pack: The Reckoning und Mission Pack: Ground Zero, liegt Quake II auch die von MachineGames entwickelte, komplett neue Call of the Machine-Erweiterung bei. Auch die offizielle Nintendo 64-Portierung des Shooters kann gespielt werden.

Der Mehrspielermodus von Quake II hat ebenfalls einiges zu bieten. Deathmatch, Team Deathmatch und Capture the Flag können lokal oder online mit bis zu 16 Spielern gespielt werden.

Matchmaking, benutzerdefinierte Räumen und Bot-Unterstützung sorgen ebenso wie unterstütztes Crossplay zwischen PC (Controller-Spieler), Xbox One, Xbox Series X|S, Cloud Gaming, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch für stetige Action auf den Schlachtfeldern.

Quake II ist ab sofort für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erhältlich sowie Teil der Xbox Game Pass-Bibliothek. Den offiziellen Trailer zum Start findet ihr in dieser Meldung.

Wer das Spiel kaufen möchte, der bekommt es für 9,99 EUR im Microsoft Store.

Die originale, authentische Version von Quake II bietet jetzt:

Bis zu 4K* und Unterstützung für Widescreen-Auflösung (*Die maximale Auflösung variiert je nach Plattform.)

Aufpolierte Modelle

Verbesserte Gegner-Animationen und detaillierteres Gemetzel

Geschärftes und wiederhergestelltes KI-Verhalten

Überarbeitete Zwischensequenzen, dynamische und farbige Beleuchtung, Anti-Aliasing und Tiefenschärfe

Der originale Heavy-Rock-Soundtrack von Sonic Mayhem und mehr

Online-Multiplayer und Koop-Unterstützung

Quake II enthält beide Original-Missionspakete: „The Reckoning“ mit 18 Kampagnenleveln und 7 Deathmatch-Maps und „Ground Zero“ mit 15 Kampagnenleveln und 14 Deathmatch-Maps.

Missionspaket: The Reckoning

Missionspaket: Ground Zero

Die brandneue Erweiterung „Call of the Machine“

Online- und lokaler Multiplayer bzw. Koop

Quake II unterstützt lokalen Split-Screen-Multiplayer für vier Spieler auf Xbox One, Nintendo Switch, PS4 und PS5 und für bis zu acht Spieler auf PC und Xbox Series X/S. Crossplay ist dazu auf PC (Controller-unterstützt), Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 und Nintendo Switch möglich.