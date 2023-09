Xbox Game Pass: Neue Perks für Ultimate-Mitglieder

Autor:, in / Xbox Game Pass

Alle Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten können sich wieder neue Perks sichern. Diesmal gibt es das „EA Sports UFC 4 Champion Fighter Customization Bundle“ und einen „Apex Legends: Juiced Up Weapon Charm“.

Besucht einfach die Vorteile-Galerie auf der Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App und holt euch eure Perks.