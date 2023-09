Starfield: Am schnellsten verkaufte neue IP in Europa

Autor:, in / Starfield

Das neueste Rollenspiel aus dem Hause Bethesda, Starfield, verkauft sich stärker als alle anderen neuen IPs in ganz Europa im Jahr 2023.

In diesem Jahr entdeckten viele neue Gaming-IPs das Licht der Welt, darunter ebenso Bethesda’s Starfield. Der Erfolg des Spiels, unabhängig vom Game Pass, ist nicht mehr von der Hand zu weisen.

Starfield war somit die am schnellsten verkaufte neue IP des Jahres und das fünftmeistverkaufte Spiel des Jahres insgesamt – und das ohne Game Pass Daten bzw. Verkäufe und Abos.

Das galaktische Rollenspiel erreichte innerhalb kürzester Zeit Platz eins, der am schnellsten verkauften neuen IPs in Europa im Jahr 2023 und ist mittlerweile bei über 10 Millionen Spielern angekommen.

Gemessen wurde das, durch die Abverkäufe in der ersten Release-Woche. Das Rollenspiel setzte sich aber nicht nur gegen neue IPs durch, sondern ließ spielend Größen wie Resident Evil 4 Remake, Final Fantasy 16 oder Hogwarts Legacy hinter sich. Damit ist Starfield die am „Schnellsten verkaufte neue IP 2023“ in Europa.

Derzeit sieht die Aufstellung folgend aus:

Top 10 Digital + Physical Sales Europa 2023 (bis zum 10.09.23)



2023 bis heute rangiert Starfield auf Platz 5, der am häufigsten verkauften Spiele in Europa.

2023 Erste Verkaufswoche in Europa bis heute

Starfield löst damit Forza Horizon 5 als größten Xbox Launch-Titel in Europa für die gesamte Generation ab und ist ebenfalls der erfolgreichste Start eines Videospiels in der Geschichte von Bethesda.