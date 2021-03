Xbox Game Pass: Outriders erscheint zum Launch im Abonnement

Autor:, in / Xbox Game Pass

Square Enix kündigt an, dass Outriders zum Launch am 1. April 2021 auch im Xbox Game Pass landen wird.

Der kooperativ spielbare Shooter wird im Xbox Game Pass für Konsole und via Cloud für Abonnenten spielbar sein.

Der neue Trailer „Mantras of Survival“ bestätigt am Ende die offizielle Aufnahme in den Game Pass ebenso wie Xbox Wire: