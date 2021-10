Xbox Game Pass: Visagisten erwecken Charaktere zum Leben

Zur Feier des 20-jährigen Jubiläums haben sich Xbox und MAC Cosmetics, dem weltweit führenden Anbieter von professionellem Make-up, zusammengetan, um Gaming- und Beauty-Fans Halloween-Looks zu bieten, die von kultigen Charakteren aus Xbox Game Pass-Titeln inspiriert sind.

Die atemberaubenden Looks wurden von M∙A∙C-Visagisten kreiert und erwecken die virtuellen Welten von Halo, Sea of Thieves und Psychonauts zum Leben – und geben Tipps, wie die gruseligen Looks in dieser Halloween-Saison zu Hause nachgestellt werden können.

MAC Senior Artist John Stapleton fasste er den Selbstausdruck, den Make-up und Spiele bieten, perfekt zusammen:

„Was mir als Künstler am meisten Spaß macht und was ich an den Fantasiewelten von Xbox am meisten schätze, ist, dass der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Das Make-up gibt den Spielern die kreative Freiheit, sich in ihre Lieblingscharaktere zu verwandeln, während sie gleichzeitig Spaß haben und ein Gemeinschaftsgefühl für Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund schaffen.“

Alicia Martinez als Milla Vodello aus Psychonauts

„Als ich mich als Milla verkleidete, wollte ich die warme Seite von Sashas kühler Seite sein.“

Martina Derosa als Cortana aus Halo

„Cortana ist eine zentrale Figur in den Halo-Spielen und hat im Laufe der Jahre unzählige Cosplay-Imitationen und Halloween-Kostüme inspiriert. Als ich diesen beliebten KI-Charakter zum Leben erweckte, habe ich darauf geachtet, ihre leuchtenden Augen und ihre Haut besonders hervorzuheben, um ihre hologrammartigen Züge zu betonen.“

Romero Jennings als Lesedi aus Sea of Thieves

„Mein Look ist eine Hommage an die farbenfrohen Piraten, denen man im Laufe des epischen Sea of Thieves-Abenteuers auf der Suche nach verborgenen Schätzen begegnet. Mein Look soll einfach und bequem zu tragen sein, mit hochpigmentierten Farben und einfachen Auftragstechniken.“