Xbox Game Pass: Weitere Spiele erscheinen im September im Abo

Abonnenten von Xbox Game Pass (ausgenommen Core) können sich auf weitere Spiele im September freuen. Werft einen Blick auf die Liste an Spielen, die noch in diesem Monat für Konsole, PC oder via Cloud spielbar sein werden.

Darüber hinaus wurden auch schon zwei Spiele für den Oktober enthüllt.

Xbox Game Pass – September 2023