Xbox LIVE: Gerücht: Microsoft plant Zusammenlegung mit Game Pass

Allem Anschein nach wird Microsoft bei der Abonnenten-Auswahl für Xbox LIVE Gold und Xbox Game Pass einige Anpassungen vornehmen und zusätzliche Optionen hinzufügen. Nachdem bereits über einen Xbox Game Pass Family Plan spekuliert wurde, sollen in diesem Atemzug zusätzliche Optionen hinzugefügt werden. Darüber hinaus wird Sony im Juni ein neues PlayStation Plus Abo-Modell starten.

Die Zeichen stehen also ganz klar auf Veränderungen und somit soll womöglich in Zukunft Xbox LIVE Gold in Xbox Game Pass Ultimate fest integriert werden. Laut Brad Sams erwägt Microsoft derzeit, Xbox Live Gold ganz abzuschaffen und ausschließlich über Game Pass Ultimate anzubieten. Was an den Gerüchten dran ist, erfahren wir wohl erst, sobald Microsoft offiziell mögliche Anpassungen verkündet. Bis dahin solltet ihr diese Informationen mit einer gewissen Skepsis aufnhemen.