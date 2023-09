Xbox LIVE: Gold-Abzeichen im Profil zum Abschied

Die Xbox LIVE Goldmitgliedschaft wurde bekanntlich zum 14. September eingestellt und durch das neue Xbox Game Pass Core ersetzt.

Als Erinnerung an die Mitgliedschaft bleibt Spielern jetzt nur noch ein neues Abzeichen in ihrem Xbox-Profil. Die vergoldete „Badge“ gibt mit 2002 bis 2023 den allgemeinen Zeitraum an, an dem es Xbox LIVE Gold gegeben hat.

Dieses Abzeichen haben jetzt viele in ihrem Profil: