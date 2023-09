Criterion Games: Großteil des Studios arbeitet an Battlefield

In einer Mitteilung verkündete Vince Zampella die Aufnahme von Criterion Games in die Studios von EA Entertainment. Der Großteil des Teams wird zusammen mit den Studios DICE, Ripple Effect und Ridgeline an weiteren Arbeiten für Battlefield 2042 sowie der Vorproduktion eines vernetzten Battlefield-Universums mitwirken.

Neben Battlefield wird man aber auch die Entwicklung am nächsten Teil der Need for Speed-Reihe fortsetzen.

Die Mitteilung von Vice Zampella:

„Hallo zusammen,“ „heute möchte ich euch mitteilen, dass das talentierte Team von Criterion Games zu EA Entertainment wechseln wird. Criterion kann auf eine lange Geschichte in der Spielebranche zurückblicken und hat an Battlefield, Battlefront, Burnout und natürlich Need for Speed gearbeitet. Ich bin begeistert, dass ein Studio mit einem solchen Stammbaum zu den von mir geleiteten Studios stößt.“ „Wie wir bereits gesagt haben, sind wir voll und ganz auf Battlefield fixiert. Heute kommt Criterion zu unseren erstklassigen Battlefield-Studios hinzu, die sich der Aufgabe verschrieben haben, eine neue Ära für das Franchise einzuläuten. Der Großteil des Teams wird mit DICE, Ripple Effect und Ridgeline zusammenarbeiten, die von Byron Beede, GM von Battlefield, geleitet werden. Die Erfahrung von Criterion mit Battlefield, unserer Technologie und der Entwicklung von fesselnden Erlebnissen wird sich sofort positiv auf die weitere Arbeit an Battlefield 2042 und die Vorproduktion eines vernetzten Battlefield-Universums auswirken. Es gibt kein besseres Studio, um uns auf dieser Reise zu begleiten, und ich könnte mich nicht mehr freuen.“ „Die Arbeit an der nächsten Version von Need for Speed wird ebenfalls fortgesetzt. Viele von Ihnen kennen vielleicht meinen Werdegang in der Spielebranche, da ich hier bei Electronic Arts mit extrem talentierten Teams an Apex Legends, Titanfall und Star Wars Jedi gearbeitet habe. Aber Sie wissen vielleicht nicht, dass ich eine Leidenschaft für Autos habe, was Criterion zu einem perfekten Partner für mich macht, um ein weiteres Spielgenre zu erkunden, das ich liebe. Ich freue mich wirklich darauf, mit einer Kerngruppe zusammenzuarbeiten, während wir die nächsten Schritte für die Franchise gestalten.“ Heißen Sie mit mir Criterion im Team willkommen.“ „Vielen Dank!“ „Vince“