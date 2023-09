Dragon’s Dogma 2: 10 Minuten Gameplay-Demo

Lasst euch in Dragon’s Dogma 2 von eurer Neugierde leiten.

Hideaki Itsuno, Director von Dragon’s Dogma 2, gab zum Auftakt des TGS-Online-Spezialprogramms von Capcom einen ersten ausführlichen Einblick in die detailreiche Fantasy-Welt.

Der etwa zehnminütige Überblick beinhaltete eine Erklärung der KI-Begleiter, einige der verfügbaren Laufbahnen sowie die beiden Nationen, die die Spieler auf ihrer Reise erkunden werden. Itsuno gab auch einen Einblick in die vielen Möglichkeiten, wie die Spieler ihre Kreativität auf ihrem Abenteuer in dieser fesselnden Welt einsetzen können, wenn Dragon’s Dogma 2 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam erscheint.