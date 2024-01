Xbox Network: 90 Tage alte Aufzeichnungen werden ab morgen gelöscht

Autor:, in / Xbox Network

Wer von euch Spielclips und mehr im Xbox Network gespeichert hat, die älter als 90 Tage sind, sollte jetzt schnell handeln und diese Clips sichern, denn ab morgen wird alles, was älter als 90 Tage ist, aus dem Xbox Network gelöscht.

Ihr könnt eure Spielclips und Screenshots ganz einfach via USB, mit einem externen Speicher oder via OneDrive über die Cloud sichern. Also nutzt eure letzte Chance und speichert eure Clips & Screenshots, damit sie nicht verloren gehen und im Xbox Network-Papierkorb landen.