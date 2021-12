Xbox Series X: AMD-CEO über Angebot und Nachfrage von Konsolen

Angesichts der anhaltenden Lieferengpässe aufgrund der weltweiten Pandemie sind Xbox Series X und PlayStation 5 nach wie vor schwer zu bekommen. In der jüngsten Telefonkonferenz mit Investoren wurde Dr. Lisa Su, CEO von AMD nach der aktuellen Versorgungslage und der Saisonalität gefragt. Sie sagte, dass AMD die Produktion von Chips im nächsten Jahr hochfahren wird, und erwartet, dass 2022 ein weiteres starkes Jahr für Sony und Microsoft sein wird, obwohl vermutlich erst 2023 das „Spitzenjahr“ für die Next-Gen-Konsolen sein wird.

„Nun, ich denke – zunächst einmal denke ich, dass das Konsolengeschäft, dieser Konsolenzyklus und alles, wenn man es in seiner Gesamtheit betrachtet, erstaunlich war“, sagte Su. „Ich meine, wenn man an die Stärke des Zyklus denkt, jetzt sind wir tief im zweiten Jahr und die Tatsache, dass die Nachfrage so hoch ist. Ich meine, wir haben eine Menge Produkte ausgeliefert. Die Tatsache, dass die Nachfrage immer noch hoch ist, sagt etwas über die Produktfähigkeit aus, die sowohl Microsoft als auch Sony in diesem Konsolenzyklus erreicht haben. Wir werden die Produktion weiter hochfahren. Wir erwarten, dass 2022 ein weiteres starkes Wachstumsjahr für Konsolen sein wird. Wenn man sich den typischen Konsolenzyklus ansieht, ist das Spitzenjahr normalerweise das vierte Jahr. Man würde also erwarten, dass 2023 das Spitzenjahr sein wird.“